Україна веде дві війни – глава МЗС Британії

13:46, 27 червня 2018
Політика
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Борис Джонсон / REUTERS

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Про це міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив 27 червня на Другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається в столиці Данії Копенгагені, передає "Радіо Свобода".

"Через рік після лондонської конференції з реформування України сильна міжнародна підтримка для України є сьогодні в Копенгагені. Значний прогрес у реформах досягнутий, але український уряд має спиратися на цей імпульс. Ми й наші партнери тут, щоб допомогти", – вказав британський урядовець у мережі Twitter.

Як повідомляв УНІАН, раніше Джонсон порадив скасувати скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд.

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Теги: #Британія#війна#Україна#Борис Джонсон