Україна веде дві війни – глава МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великобританії згадав про російську агресію.

Країни Заходу мають пам’ятати, що Україна зараз веде дві війни, захищаючи світ від агресії Росії та розбудовуючи демократію.

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Про це міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив 27 червня на Другій міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається в столиці Данії Копенгагені, передає "Радіо Свобода".

"Через рік після лондонської конференції з реформування України сильна міжнародна підтримка для України є сьогодні в Копенгагені. Значний прогрес у реформах досягнутий, але український уряд має спиратися на цей імпульс. Ми й наші партнери тут, щоб допомогти", – вказав британський урядовець у мережі Twitter.

A year on from the London #UkraineReformConference, strong international support for 🇺🇦 in Copenhagen today. Much progress has been made on reform, but Ukrainian govt must build on this momentum. We and our partners are here to help pic.twitter.com/eospPeUq1j — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 27, 2018

Як повідомляв УНІАН, раніше Джонсон порадив скасувати скандальну поправку до закону про Антикорупційний суд.