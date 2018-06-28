ПАРЄ ухвалила резолюцію з вимогою звільнення ув’язнених українців для посилення тиску на РФ - Геращенко

Перший віце-спікер наголошує на необхідності посилення уваги до теми українських заручників на всіх міжнародних майданчиках.

У Парламентській асамблеї Ради Європи ухвалено резолюцію з вимогою до російської влади негайно звільнити українських заручників і політичних в'язнів з метою посилити тиск на Російську Федерацію.

Про це повідомила член української парламентської делегації в Асамблеї, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

Вона нагадала, що сьогодні в рамках літньої сесії ПАРЄ було ухвалено резолюцію щодо загроз здоров'ю і життю українців, які незаконно утримуються Росією в окупованому Криму, окупованій частині Донбасу, та безпосередньо на території Росії.

У зв'язку з цим Геращенко пояснює, яким чином ця резолюція "вплине на долі бранців Кремля, якщо РФ не виконує жодної резолюції".

"В нас немає жодного сумніву, що РФ не збирається реагувати на резолюції ПАРЄ, як і на всі інші резолюції й заклики цивілізованого світу. Але ми не можемо мовчати, навпаки, маємо активізувати тему звільнення заручників по всьому світу. Аби посилити тиск на РФ, аби звільнити українців. Тільки тиск, тільки увага до теми заручників на всіх міжнародних майданчиках. Тому сьогодні було дуже важливе обговорення, й наші європейські партнери дізналися дуже багато про тортури, сексуальні злочини, психологічний тиск і знущання над українцями", - наголосила політик.

Також вона зазначила, що українській делегації вдалося привернути увагу парламентарів всіх європейських країн на той факт, що коли "в РФ відбувається Чемпіонат світу з футболу, в цей час в тюрмах вмирають українські політв‘язні".

"Отже, в прийнятій резолюції ПАРЄ засуджуються тортури й неналежні умови утримання, йдеться про вимоги допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста і інших гуманітарних організацій до зони конфлікту й на окуповані РФ території, до українських політв‘язнів в РФ", - заявила Геращенко.

"ПАРЄ звертається до РФ з вимогою звільнити Олега Сенцова, Володимира Балуха, Павла Гриба, інших політв‘язнів і заручників як на окупованих Донбасі і в Криму, так і з тюрем РФ. Також вимагають доступу до них українського омбудсмена", - зауважила вона.

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"Було прийнято поправки української делегації щодо вимоги допуску медиків, гуманітарних місій; визнати, що, й українці, незаконно утримувані на окупованих територіях, є в‘язнями, заручниками Кремля, бо тільки Кремль вирішує, звільнити їх чи ні", - наголосила депутат.

"Я впевнена, що після сьогоднішніх, дуже важливих, емоційних, правдивих дебатів у Страсбурзі, в інших європейських парламентах відбудуться відповідні слухання і будуть прийняти заяви з вимогою звільнення в‘язнів", - підкреслила вона.

"Всі наші резолюції, всі зусилля посилюють відповідальність РФ, формують доказову базу для міжнародних судів, всі ці резолюції - важливий фактор для наших юристів і дипломатів, які готують позови проти РФ щодо катувань українців, які вже захищають Україну і українців в міжнародних судах у справах проти Росії. Це були дуже важливі дебати. Й всі виступаючі підтримали Україну, що це є агресія РФ, що це є політв‘язні, що РФ несе повну відповідальність за незаконне утримання й інші злочини", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ ухвалила резолюцію про звільнення українських політв'язнів у Росії, окупованому Криму та на Донбасі.