ПАРЄ продовжить спостерігати за ситуацією з правами людини в окупованому Криму

15:36, 28 червня 2018
Політика
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ПАРЄ продовжить спостерігати за ситуацією з правами людини в Криму / facebook.com/petroporoshenko

Парламентська асамблея Ради Європи зобов'язалася продовжувати спостерігати за ситуацією з правами людини в окупованій Російською Федерацією Автономній Республіці Крим.

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Відповідну резолюцію підтримали 77 парламентарів, утрималось 15.

“Асамблея зобов’язується у подальшому спостерігати за ситуацією з правами людини в окупованому Криму та продовжувати слідкувати за ситуацією з українськими громадянами, ув’язненими як політичні бранці Російською Федерацією”, - сказано у резолюції. 

Також ПАРЄ зобов’язалася слідкувати за виконанням рішень Європейського суду з прав людини стосовно порушень прав людини як ув’язнених у Криму, так і ув’язнених в РФ. 

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПАРЄ ухвалила резолюцію про звільнення українських політв'язнів у Росії, окупованому Криму та на Донбасі.

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Теги: #ПАСЄ#права людини у Криму