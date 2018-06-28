Черговий з колонії, де тримають Сенцова, після багатогодинного очікування прийняв заяву Денісової

За словами українського омбудсмена, вона очікує біля тюрми з 9-ї ранку, а лише о 17.02 вийшов черговий і прийняв її заяву.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що черговий із російської колонії, де утримують засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, прийняв її заяву.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«З дев’ятої ранку намагаюся подати заяву у виправну колонію №8, де утримують Олега Сенцова. І лише о 17:02 вийшов черговий і прийняв заяву. На будь-які мої запитання відповідає одне – «я доповім керівництву», – написала Денісова.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня омбудсмен Росії Тетяна Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» у місті Лабитнанги, в якій 46-й день голодує політув’язнений українець Сенцов. Кортеж доставив її до колонії, об’їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарного закладу.

Раніше Уповноважена ВР заявляла, керівництво колонії не приймає в неї заяви на відвідання Сенцова.

27 червня Денисова звернулася до глави адміністрації президента Росії Антона Вайна з проханням забезпечити виконання наданих йому російським лідером гарантій з відвідування українських політичних в'язнів у Росії.

Денисова наголосила, що під час перебування в РФ постійно проводила переговори з російським омбудсменом Москальковою щодо «можливих синхронних, взаємних, одночасних, дзеркальних» моніторингових відвідувань, які «не дали позитивних результатів».

Також український омбудсмен звернула увагу на те, що ув‘язнені в РФ українці Володимир Балух, Олег Сенцов і Станіслав Клих тривалий час відмовляються від прийому їжі, стан їх здоров'я погіршується з кожним днем і становить істотну загрозу їхньому життю.

Крім того, вона повідомила, що звернулася також і до заступника керівника адміністрації президента РФ - прес-секретаря Дмитра Пєскова, який, за її словами, «неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів».

9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українців і росіян, ув‘язнених в обох країнах.

13 червня Денісова вирушила до РФ. Вона мала намір в першу чергу відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спершу відвідати в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штибліков. Після цього Москалькова разом з українським консулом відвідала Штибліков.

При цьому Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова за «власною ініціативою», і її відвідування не було погоджено. До цього часу Денісовій постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні з ними по відеозв'язку.