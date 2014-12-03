Війна на Донбасі викликана небажанням України повертатися до СРСР - російський журналіст

Війна на сході України викликана небажанням українців повертатися до СРСР.

Про це розповів кореспондент видання The Los Angeles Times Сергій Лойко, який побував на Донбасі, передає російське видання "Бумага".

"Вона (війна - прим. УНІАН) викликана тим, що Україна хотіла розірвати цю криваву пуповину, яка зв'язувала її з рідним "совком". А "совок" не хоче відпускати. І він найняв цю армію люмпенів, такого антипролетаріату, який тримає у руках зброю. Вони хотіли зробити "Антимайдан": "От у вас був Майдан, а ми вам зараз покажемо свій Майдан", - зазначив Лойко.

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Кореспондент каже, що на Євромайдані він провів цілий рік.

"Я був там кожен день по кілька годин, я не бачив жодного автомата Калашникова, ні одного кулемета, один пістолет бачив. Я не бачив ніяких бронетранспортерів, ні танків, ні "Градів", - додав він.

Лойко розповів, що готує статтю для першої смуги в газеті про військового, якого сфотографував під час стрільби з кулемета. Однак йому повідомив перед публікацією, що боєць загинув.

Кореспондент каже, що своїми фотороботами хоче показати, що війна ближче, ніж хто думає. "Добре, якщо на цьому скінчиться, а якщо це тільки початок?", - заявив він.