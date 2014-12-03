Новий міністр фінансів: Сьогоднішній Кабмін - це команда технократів

Про це заявила новопризначена міністр фінансів України Наталія Яресько на брифінгу у Верховній Раді після формування нового уряду.

"Команда спрямована на те, щоб змінити країну, щоб поліпшити прозорість і знищити корупцію. Тут члени команди, яка готова боротися з викликами, які стоять зараз перед Україною. Це уряд професіоналів і технократів, і ми маємо намір працювати", - цитує Яресько ТСН.

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Вона додала, що проживає в Україні вже 22 роки і до сьогоднішнього дня очолювала велику компанію, яка управляла трьома інвестиційними фондами.

"Для мене честь бути призначеною на посаду міністра фінансів. Мій досвід і моє розуміння ситуації дає мені можливість, бажання і натхнення працювати на благо України", - підкреслила Наталя Яресько та додала, що вдячна за можливість служити народу України.