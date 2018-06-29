Політв’язень Кольченко просить зустрічі з українськими консулом і омбудсменом

Лист датований 26 червня. На момент написання Кольченко знаходився в медсанчастині колонії в Копейську.

Незаконно утримуваний в Росії політв'язень Олександр Кольченко, що перебуває в колонії в Челябінській області Росії, написав заяви, в яких висловив бажання зустрітися з консулом України в Єкатеринбурзі та уповноваженою Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомляється у листі, який зі слів Кольченка записали адвокати Уральської правозахисної групи під час відвідання ув’язненого, передає Zaxid.net.

«Під час зустрічі з адвокатом я написав заяви на ім’я начальника НК-6 Тордова Д. М. про зустрічі з консулом України в Єкатеринбурзі Закраявським Г. І. та уповноваженою з прав людини України Денісовою Л. Л., які я передам через адміністрацію начальнику колонії», – йдеться в листі.

Також Кольченко повідомив, що на момент написання листа продовжує перебувати у медчастині, де його продовжують годувати під наглядом лікарів, а після кожного прийому їжі перевіряють вагу, тиск, температуру і пульс.

«Моя сьогоднішня вага 63 кілограми. Почуваю себе добре», – зазначив він.

Кольченко також повідомив, що почав одержувати для ознайомлення акти про вилучення з направленої йому кореспонденції листів іноземною мовою. Вилучення мотивується відсутністю перекладу на російську мову - адміністрація колонії діє виходячи з того, що Кольченко є громадянином Росії. Сам він заявляє, що вважає себе громадянином України.

«В особовій справі є паспорт громадянина Росії на моє ім'я, але я в отриманні паспорта розписуватися відмовився, оскільки вважаю себе громадянином України», – наголосив він.

Лист датований 26 червня. На момент написання Кольченко знаходився в медсанчастині колонії в Копейську.

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Нагадаємо, Кольченко оголосив голодування 31 травня, вимагаючи звільнення Олега Сенцова, проте був змушений припинити його 7 червня, оскільки був надто слабкий.

Кольченка і Сенцова затримали спецслужби РФ у травні 2014 року в окупованому Росією Криму. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Влітку 2015 року Кольченка засудили до 10 років колонії суворого режиму, Сенцова – до 20 років. Обидва заперечують свою провину.

Зазначимо також, що російський паспорт нібито є і в Олега Сенцова і він, зі слів уповноваженої з прав людини у Росії Тетяни Москалькової, розписався у його отриманні. Таким чином, через наявність в Сенцова і російського громадянства, до нього не пускають уповноважену з прав людини Верховної Ради України Людмилу Денісову. Втім, Москалькову в Україні теж не допускаютьдо осіб з подвійним громадянством.