Українські туристи "застрягли" в Батумі: консул вживає заходів з урегулювання ситуації (фото)

Як повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич, гендиректор авіакомпанії «Браво» запевняє, що «знайде шлях вирішення проблеми...».

У Міністерстві закордонних справ запевняють, що український консул у Грузії приймає заходи щодо врегулювання ситуації з дітьми, які з учорашнього дня не можуть вилетіти з Батумі.

Про це в коментарі УНІАН повідомив начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

"Консул вживає заходів щодо врегулювання ситуації. Ми звернулися з цим питанням до Мінінфраструктури та керівництва авіакомпанії «Браво»", - сказав Кирилич.

Він також додав, що розмовляв з генеральним директором авіакомпанії «Браво», який запевняє, що «знайде шлях вирішення проблеми...».

Раніше ЗМІ повідомили, що група мешканців Миколаєва з дітьми вилетіла на фестиваль у Грузії і повинна була 30 червня повернутися в Київ. Переліт миколаївців забезпечувала авіакомпанія Bravo Airways. У підсумку вони застрягли в аеропорту Батумі.

Зокрема, користувач Яна Молодай у Facebook написала: «Ситуація СОС!!!! Наші діти полетіли представляти Україну на фестиваль у Грузію! Діти вже другу добу сидять в аеропорту, рейс весь час переносять. Діти голодні, без води і нікому немає справи, сидять на підлозі, так як в аеропорту немає умов. Поїсти навіть ніде».

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При цьому вона повідомила, що представника авіакомпанії Bravo Airways в Грузії немає, а телефони не відповідають, сайти заблоковані».

«Посольство в Грузії, будучи в курсі ситуації, навіть не приїхало в аеропорт. Сьогодні зв'язалася з ними по телефону, вони знизують плечима і кажуть, що вирішують ситуацію. А щодо води, їжі - у них ці витрати не передбачені», - додала Молодай.

Вона уточнила, що мова йде про рейс 4449 з Батумі.

У коментарі УНІАН Молодай - мама однієї з учасниць фестивалю, яка зараз знаходиться в Батумі, - повідомила, що в Україну не можуть вилетіти 38 дорослих і 19 дітей. Серед них дівчинка з травмою, а ще жінка, яка травмувалася вже в Грузії.

Молодай також зазначила, що діти і дорослі з Миколаєва повинні були вилетіти з Батумі вчора о 14.00 рейсом 4449, але час вильоту переносився кілька разів, і ніяких пояснень від авіакомпанії немає.