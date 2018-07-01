Міський голова Чернігова пообіцяв постраждалим від підтоплення відшкодувати збитки

У ніч із 29 на 30 червня у місті випала місячна норма опадів, на 40 вулицях було підтоплено 110 домогосподарств. Також відселено 57 осіб із багатоквартирного будинку, що був визнаний аварійним.

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко пообіцяв постраждалим від значного підтоплення жителям міста відшкодувати збитки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну інформацію оприлюднила прес-служба міської ради.

"З понеділка та протягом тижня працюватиме комісія, яка визначить збитки громадян, завдані стихією, та технічні висновки щодо недоліків мереж і шляхів їх усунення", - сказано у зверненні міського голови до чернігівців.

Також мер висловив співчуття постраждалим через негоду та подякував комунальним службам і рятувальникам за роботу.

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Разом з тим чернігівські ЗМІ повідомляють, що Атрошенка зараз немає у місті, бо він нібито перебуває у відпустці.

Як повідомляв УНІАН, у ніч із 29 на 30 червня у Чернігові випала місячна норма опадів, на 40 вулицях було підтоплено 110 домогосподарств, на гумових човнах із зони підтоплення було евакуйовано 16 осіб. Також відселено 57 осіб із багатоквартирного будинку, що був визнаний аварійним.

Ліквідація наслідків негоди у Чернігові триває.