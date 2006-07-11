Москаль просить МВС надіслати підкріплення для уникнення кровопролиття в Бахчисараї

Постійний представник Президента України в АРК Геннадій МОСКАЛЬ звернеться з проханням до міністра внутрішніх справ Юрію ЛУЦЕНКА надіслати підкріплення до Бахчисараю, де вже декілька днів продовжується протистояння між кримськими татарами і слов`янським населенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.МОСКАЛЬ заявив на сьогоднішній нараді в Сімферополі, присвяченому ситуації навколо ринку в Бахчисараї.

"Головне завдання - не допустити протистояння і кровопролиття, тому я подзвоню до глави МВС і попрошу підкріплення", - заявив Г.МОСКАЛЬ.

За його словами, ситуація в Бахчисараї "дійшла до точки кипіння", коли представники як слов`янського, так і кримськотатарського населення вельми агресивно налаштовані по відношенню один до одного. "Туди вже прибули якісь напівкримінальні елементи, якісь козаки приїхали, вже у власному будинку не можемо навести лад, потім ще ЗАТУЛІН (депутат Держдуми РФ - УНІАН) приїде до Криму, чи що?!", - обурився Постпред Президента.

Заступник начальника Головного управління МВС України в АРК Микола ФЕДОРЯН, який брав участь в нараді, повідомив, що в даний час біля ринку в Бахчисараї перебуває групи кримських татар і слов`ян - близько 200 чоловік у кожній, ці групи розділені ланцюгом правоохоронців, бійців спецпідрозділу "Барс" і бійцями "Беркута".

Як повідомляв УНІАН, кримські татари вимагають перенести ринок у Бахчисараї, посилаючись на те, що він знаходиться на території стародавнього мусульманського кладовища. Торговці ринку не мають наміру його звільняти. 8 липня відбулася бійка між прихильниками і супротивниками перенесення ринку, в якій постраждало кілька чоловік, за деякими даними, серед них була і знімальна група телеканалу "Інтер".