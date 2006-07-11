Завтра Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує зустрітися з лідерами всіх парламентських фракцій, в тому числі головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ, щоб спільно працювати над вирішенням ситуації.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це повідомив сьогодні глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК під час зустрічі з послами країн Європейського Союзу, «Великої сімки», Норвегії, Швейцарії та представником Європейської комісії.

Як відзначив О.РИБАЧУК, згідно з Конституцією, 25 липня Президент може отримати право розпустити Верховну Раду, оскільки до того часу, ймовірно, уряд не буде сформовано. «Однак це останній інструмент Президента. Він не зробить цього, якщо буде бодай найменша можливість змусити Верховну Раду знайти вихід із ситуації та об’єднати Україну», – наголосив глава Секретаріату.

При цьому О.РИБАЧУК відзначив, що в глави держави є серйозні сумніви щодо легітимності проголошеного сьогодні об’єднання КПУ, СПУ та Партії регіонів, оскільки воно було створене з порушенням Конституції та регламенту Верховної Ради. Згідно з регламентом, учасник коаліції, який бажає вийти з об’єднання, повинен не пізніше ніж за 10 днів попередити про це своїх партнерів, зазначив О.РИБАЧУК.

Глава держави, за словами О.РИБАЧУКА, наполягає на суворому дотриманні народними депутатами Конституції та законів України і очікує від них прозорої та конструктивної співпраці.