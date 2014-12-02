Кандидати в міністри американка Яресько та литовець Абромавічус живуть в Україні понад 10 років

Іноземні кандидати на посади міністрів в новому уряді України вже деякий час проживають в Україні.

Про це йдеться в тезах, розміщених на сайті глави держави, передає LB.ua.

Претендент на посаду міністра фінансів, американка українського походження і керівник інвестиційної компанії Horizon Capital Наталія Яресько живе в Україні вже 20 років.

"Я виросла в українській родині в США, але вже понад двадцять років живу і працюю в Україні. Я з гордістю прийму громадянство України, тому що вона завжди в моєму серці, в моїй роботі і моїй родині. Я вдячна за можливість служити народу України", - сказала вона.

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Яресько отримала ступінь магістра в області державної політики у Harvard University Kennedy School of Government.

Литовець Айварас Абромавічус, який претендує на посаду міністра економіки, живе в Україні вже 10 років.

"Я гордий отримати громадянство України. Я 10 років одружений на українці, мої троє дітей народилися в Києві і патріоти цієї прекрасної країни, яка проходить важкий етап свого розвитку. Я сподіваюся, що мої зусилля та досвід допоможуть Україні досягти абсолютно іншого рівня економічного розвитку , забезпечували прозорість і відкритість у роботі уряду і допоможуть впровадженню таких необхідних реформ в найкоротші терміни", - сказав він.

Щодо грузина Олександра Квіташвілі, який претендує на посаду міністра охорони здоров'я, в повідомленні сказано, що він працює над реформами в Україні останні три місяці, але термін проживання не уточнюється.

"Я працював над реформами в Україні протягом останніх трьох місяців, але моя любов до країни є набагато довшою. Я прийняв пропозицію працювати в уряді України через почуття глибокої поваги до України та українців. Я гордий, що став громадянином цієї великої країни з великим майбутнім" , - сказав він.

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Квіташвілі раніше обіймав посаду міністра охорони здоров'я, праці та соціальних справ Грузії.

Нагадаємо, раніше сьогодні Президент Петро Порошенко надав всім трьом українське громадянство.