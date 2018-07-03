Російська пастка може очікувати на Україну і Сербію на шляху зближення - ЗМІ

Сербія проголосувала проти резолюції ООН відносно Криму і стала єдиною балканською країною, яка прийняла відповідне рішення.

Президент України Петро Порошенко зустрівся зі своїм сербським колегою Александарем Вучичем.

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За версією видання Washington Post, Україна шукає зближення з Сербією, балканською країною, яка є найближчим союзником Росії в Європі, передає Голос Америки. Делегації двох країн підписали двосторонні угоди та обговорили можливості для зближення відносин у майбутньому.

Сербія не приєдналась до західних санкцій, введених проти Росії через анексію Криму у 2014 році. Також сербські бойовики брали участь у військових діях на сході України на боці проросійських сепаратистів.

Водночас, президент Сербії спілкуючись з пресою разом з Петром Порошенком, заявив про підтримку територіальної цілісності України та про бажання співпраці між двома країнами в процесі євроінтеграції.

«Україна підтримує територіальну цілісність Сербії, так само і Сербія підтримує територіальну цілісність України. У наших країн немає якихось нагальних проблем і ми розглядаємо наші відносини виключно як дружні» - заявив Александар Вучич.

Як пише видання Balkan Insight, через російську інтервенцію в Україні Сербія потрапила в дипломатичну пастку, коли країна одночасно підтримує Росію і не визнає одностороннього оголошення незалежності Косово. Крім того, Сербія покладається на Росію, яка, маючи право вето у Генеральній Асамблеї ООН, блокує членство Косово в ООН.

Український президент наголосив, що Київ не визнає незалежність Косово та вважає, що питання має вирішуватись з повагою до інтересів Сербії. Сербія не може розраховувати на членство в ЄС поки не буде вирішене питання Косово. Для збереження контролю над територією Сербія покладалась на підтримку Росії.

Як повідомляв УНІАН, Сербія проголосувала проти резолюції ООН відносно Криму. Вона була єдиною балканською країною, яка прийняла відповідне рішення.