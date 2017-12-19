Оновлена резолюція ООН щодо Криму: хто голосував проти (список)

Російська Федерація, Вірменія, Білорусь, Сербія, Китай, Індія, Казахстан на засіданні 72-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй проголосували проти оновленої резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)».

Про це свідчать результати голосування, які були оприлюднені під час прямої трансляції засідання Генасамблеї ООН на сайті організації.

Так, "за" проголосувало 70 країн, "проти" проголосувало 26 країн, "утрималося" - 76.

Зокрема, за результатами голосування, проти резолюції виступили Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея (Корейська Народно-Демократична Республіка), Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікараґуа, Філіппіни, Російська Федерація, Сербія, Південна Африка, Судан, Таджикистан, Сирія, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.

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Серед країн, які утрималися – Бразилія, Єгипет, Йорданія, Мексика, Саудівська Аравія, Сінгапур, Шрі-Ланка, Таїланд, Об'єднані Арабські Емірати, В'єтнам та інші.

Як повідомляв УНІАН, у резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт.

Крім того, у документі засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство».

Також у резолюції висловлюється вимога, щоб Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові.

Висловлюється заклик, щоб російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Крім того, засуджується відсутність доступу до Криму експертів Моніторингової місії ООН з прав людини.

У резолюції відзначаються позитивні рішення України в контексті спрощення процедур для безперешкодного доступу до Криму журналістів та правозахисників, а також підтримка Україною ЗМІ та неурядових організацій, які були змушені тимчасово залишити українську територію.