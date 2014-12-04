"Укроборонпром" підпише нові контракти з Пакистаном

Про це повідомили у прес-службі концерну.

"Підписання нових договорів і поглиблення співробітництва між країнами - результати зустрічі делегації Державного концерну "Укроборонпром" з високопоставленими чиновниками Міністерства оборони Ісламської Республіки Пакистан в рамках "Ideas-2014", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сторони домовилися про замовлення практично по всіх галузях українського військово-технічного виробництва.

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Гендиректор концерну Роман Романов, який очолив українську делегацію, зазначив, що сьогодні заводи повинні працювати на максимум своїх можливостей, людей необхідно забезпечити роботою, а надходження в бюджет України - збільшити, тому зарубіжні контракти вдихнуть ще більше життя в концерн.

Крім того, окремо в рамках виставки відбулися переговори з керівництвом Військово-Морських Сил Казахстану щодо попередніх контрактів і можливостей їхнього оновлення.