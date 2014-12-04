"Гуманітарка" з Росії дійшла до бойовиків, інтенсивність обстрілів різко зросла - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

"У зоні АТО зафіксована рекордна кількість та інтенсивність застосування реактивних систем залпового вогню «Град» та рекордна загальна кількість обстрілів та атак бандитів, що відпрацьовують свої російські гроші", - зазначив він.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинув один український військовий, 13 - поранені"Загалом за минулу добу терористами здійснено 71 обстріл сил АТО. Це свідчить про те, що так звана гуманітарна допомога північного сусіда надійшла до позицій бойовиків та активно використовується", - сказав Лисенко.