Важливий для вступу в НАТО закон про нацбезпеку оприлюднено у "Голосі України"

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих статей.

У газеті «Голос України» опубліковано закон про національну безпеку України.

Закон визначає основи та принципи національної безпеки і оборони, цілі та основні засади державної політики, що гарантуватимуть суспільству і кожному громадянину захист від загроз.

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Законом визначаються та розмежовуються повноваження державних органів у сферах національної безпеки і оборони, створюється основа для інтеграції політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил оборони, визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, запроваджується всеосяжний підхід до планування у сферах національної безпеки і оборони, забезпечуючи у такий спосіб демократичний цивільний контроль над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони.

Серед фундаментальних національних інтересів України названо: інтеграцію України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір; набуття членства в Євросоюзі та в НАТО; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, за винятком окремих статей.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Верховна Рада ухвалила закон «Про національну безпеку України».

5 липня закон підписав президент.