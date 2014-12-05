Куратори бойовиків "ДНР" і "ЛНР" у Кремлі не впоралися зі своїми завданнями - ЗМІ

Їх звільнення пов'язують з тим, що вони не впоралися з завданнями щодо формування протестних настроїв в Україні.

Спочатку з управління АП з соціально-економічного співробітництва з країнами СНД, Абхазією і Південною Осетією звільнився голова одного з його департаментів Володимир Авдєєнко, потім - заступник начальника управління Борис Рапопорт, пише Газета.Ru.

Джерело видання, близьке до роботи російських владних структур в Україні, каже, що відсторонені чиновники займалися аналізом ситуації та інформаційною підтримкою проросійських акцій, які проходили на сході України у вересні, і які з тріском провалилися.

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"Завданням Рапопорта і його колег було створити, так скажемо, проросійські настрої на південно-сході. Вони не впоралися з завданням щодо зміцнення довіри до Росії в регіоні. Та і по самому проекту Новоросії досі незрозуміло його напрямок. Вони недостатньо добре працювали з нашими людьми на південно-сході і вели інформаційну кампанію. Були навіть чутки про підготовку відставки Владислава Суркова, але поки що все обійшлося", - коментує джерело.

Правда, інше обізнане джерело, близьке до Суркова, дотримується іншої версії: "Рядові співробітники покинули управління після досить успішних виборів "ДНР" і "ЛНР" і в Україні, якими всі сторони залишилися задоволені. Люди підписувалися під конкретні контракти, тепер ситуація завершена. Вся ця зміна відбулась в рамках звичайної ротації".

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Тим часом чутки про відставку Суркова дійсно ходили в оточенні відставного ватажка "ДНР" Ігоря Стрєлкова, який просуває тему "зливу Новоросії" ліберальним оточенням президента Володимира Путіна.

Прихильник Стрєлкова Борис Рожин написав гучну статтю "Навіщо Рапопорт змінив Суркова на українському напрямку". У ній йшлося, що Суркова, який намагався вести торг з Києвом, змінять на прихильника "Великої Новоросії" Рапопорта.

Проте в оточенні Суркова "Газете.Ru" інформацію спростували, назвавши "маячнею" і пояснивши, що Рапопорт людина "Владислава Юрійовича" і ніякої ротації бути не може.

Сам Стрєлков, говорили поінформовані співрозмовники видання останнім часом потрапив в опалу, "його час минув", тепер його називають "збитий льотчик".