Яценюк підкреслив, що Україна, борючись проти російської збройної агресії, «захищає кордони не тільки України, а й кордони Європи».

Арсеній Яценюк звернувся до партнерів із НАТО надати Україні статус партнера Альянсу з розширеними можливостями.

Про це лідер партії «Народний фронт», прем’єр-міністр України 2014-1016 років, засновник Фонду «Відкрий Україну» Арсеній Яценюк сказав 10 липня під час дискусії Київського Безпекового Форуму: «Що варто очікувати від Саміту НАТО 2018 року?»

У дискусії, організованій Фондом «Відкрий Україну» беруть участь Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Роман Ващук, Голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков.

Арсеній Яценюк підкреслив, що Україна, борючись проти російської збройної агресії, «захищає кордони не тільки України, а й кордони Європи»: «Ми сьогодні стоїмо на форпості демократичного світу».

Саме тому на Саміті НАТО Україні потрібна чіткість, підкреслив він: «Чіткість лежить у площині того, що план дій щодо членства України в НАТО повинен стати реальною перспективою».

Він нагадав, що в 2014 році Альянс створив нову програму, так звану «НАТО+», за якою низці країн вже надано статус партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partners): «Країна, яка є членом цієї програми, має можливість навчатися за тематикою статті 5 Вашингтонського договору. Стаття 5 Вашингтонського договору означає наступне: напад на одного означає напад на всіх».

«Українські громадяни не просто висловилися. Українські громадяни боролися за європейські цінності під прапорами Європейського Союзу на Майдані. Українські громадяни борються за нашу незалежність зі зброєю в руках на фронті проти російської агресії. Наш народ заслуговує на чітку відповідь. На чітку відповідь про те, що Україна буде членом Альянсу, що Україна буде членом Європейського Союзу», - наголосив він.

«Чітка політична перспектива, чітка політична відповідь про незворотність цього курсу є вкрай важливою. Щоб ні у кого не було навіть думки про розчарування. Думаю, Путін з великим задоволенням запропонує членство в Організації договору про колективну безпеку. Але цього ніколи не станеться. Повинно статися інше - Україна дійде до своєї цілі, і ця ціль зробить сильнішою і Альянс, і Європейський Союз», - сказав Арсеній Яценюк.