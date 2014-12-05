Саакашвілі вважає, що Путін наступатиме на Київ не на танках, а новою п'ятою колоною

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі закликає українську владу мобілізуватися, щоб врятувати країну. Про це він сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Щоб врятувати країну в української політичної еліти є максимум 6 місяців. Немає жодного дня, який вони можуть дозволити собі втратити", - підкреслив Саакашвілі.

Екс-президент Грузії вважає хорошим знаком, що українські чиновники працюють зараз до пізньої ночі.

"Мене завжди в Україні вражало, що навіть на початку війни у суботу та неділю міністерство оборони їздило на дачі. Влітку багато хто з держчиновників ще відпочивав на фешенебельних курортах. Зараз це почало змінюватися. Зараз вони працюють і в суботу, і в неділю, працюють до пізньої ночі ", - сказав Саакашвілі.

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На думку Саакашвілі, українська державність під великою загрозою.

"Путін чітко для себе все вирішив. Для нього, якщо Україна продовжить існувати - це кінець влади. І він зараз буде наступати у військовому сенсі обов'язково і буде прориватися до Криму.

Але він не буде наступати на Київ на цьому етапі на танках. Він буде на Київ наступати нової п'ятою колоною ", - вважає Саакашвілі.

На його думку, "для того щоб вибити грунт з-під ніг нової п'ятої колони, потрібно покінчити з корупцією, бо п'ята колона завжди розквітає там, де є багато грошей".

Саакашвілі також зазначив, що Європа, очевидно, не готова воювати з Росією.