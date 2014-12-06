Бойовики чотири рази обстріляли з "Градів" позиції АТО під Маріуполем

Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Вранці терористичні банди 4 рази застосовували РСЗВ «Град», міномети і протитанкові ракети по позиціях сил АТО в районі Маріуполя. Бойові порядки наших військ залишаються непохитні. Всі захисники Маріуполя перебувають в строю», - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що вибухи від ворожих залпів було чути на околицях населеного пункту Миколаївка. При цьому інформації про втрати серед мирного населення не надходило.

Читайте такожБойовики з «Градів» обстріляли околиці МаріуполяЯк повідомляв УНІАН, 9 грудня в зоні АТО має початися день тиші. На цю дату також запланована зустріч контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.