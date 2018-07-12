Рада відмінила скандальні поправки до закону про Антикорупційний суд (відео)

З дня початку роботи Вищого антикорупційного суду всі суди апеляційної інстанції, крім Апеляційної палати ВАС, припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС.

Верховна Рада ухвалила закон про судоустрій і статус суддів Вищого антикорупційного суду №7441, а також внесла правки до нього, які визначають підсудність апеляцій вже відкритих справах.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 254 народних депутатів із 336, зареєстрованих у сесійній залі.

Заступник голови комітету правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв представив два варіанти змін щодо підслідності Антикорупційного суду, повідомляє "112 Україна". Один із них передбачав редакційні зміни, щоб узгодити всі ухвалені норми, - зокрема, на такому варіанті наполягали представники опозиційних фракцій, зокрема "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Суть 168 поправки полягає в тому, що всі справи, які є підслідними НАБУ, передаються до Вищого антикорупційного суду. Якщо вони знаходяться у першій інстанції, - вони передаються у першу інстанцію, в апеляції – передаються в апеляцію", - сказав Алєксєєв.

Так, законом встановлюється, що з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду суди апеляційної інстанції (крім Апеляційної палати ВАС) припиняють приймати до розгляду апеляційні скарги у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених Кримінальним процесуальним кодексом до підсудності ВАС.

Читайте такожУ Британії радять скасувати скандальну поправку до українського закону про Антикорупційний суд

Клопотання у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, які надійшли до слідчих суддів і не розглянуті до дня початку роботи Антикорупційного суду, передаватимуться до ВАС для розгляду в установленому порядку слідчими суддями цього суду.

Також з дня початку роботи ВАС кримінальні провадження щодо злочинів, віднесених до підсудності Антикорупційного суду, судовий розгляд у судах першої та апеляційної інстанцій, який не закінчено до дня початку роботи ВАС, передаються для розгляду до Антикорупційного суду.

Серед іншого, з дня початку роботи ВАС оскарження судових рішень, ухвалених до дня початку роботи Вищого антикорупційного суду, у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності ВАС, здійснюється за правилами підсудності, передбаченими КПК.

Також встановлюється, що підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення у суді безпеки учасників судового процесу здійснює Служба судової охорони.

Читайте такожУ Держдепі закликали Україну виконувати вимоги МВФ щодо виділення нового траншу

Вона підзвітна Вищій раді правосуддя та підконтрольна Державній судовій адміністрації України.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім одного положення (зміни до КПК щодо перейменування низки конкретних назв апеляційних судів на визначення "відповідний апеляційний суд"), яке набирає чинності з дня початку роботи Вищого антикорупційного суду.

Під час обговорення законопроекту ряд депутатів висловлювали обурення представленим до другого читання текстом та називали його розбалансованим внаслідок голосування по деяких поправках та наявності у ньому положень, які, на їхню думку, не стосуються суті законопроекту.

Зокрема, народний депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець висловив думку, що цим законопроектом "знищується" Громадська рада доброчесності.

Читайте такожНа саміті Україна-ЄС домовилися прискорити реформи у сфері боротьби з корупцією

Після тривалих консультацій на переголосування було поставлено низку поправок, які після кількох спроб були схвалені.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 7 червня ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. 14 червня закон набув чинності.

Законом встановлюється, що суд є постійно діючим вищим спеціалізованим судом у системі судоустрою України.

Згідно із законом, апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду, оскаржуватимуться не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

Представники громадянського суспільства України, міжнародні партнери України, зокрема, Міжнародний валютний фонд та Державний департамент США заявили про необхідність вдосконалення даного положення.