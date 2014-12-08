У Харкові диверсант намагався підірвати людей на віче Євромайдану - ЗМІ

00:16, 08 грудня 2014
Політика
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У неділю, 7 грудня, у Харкові бійці "Східного корпусу" затримали терориста, який хотів підірвати людей на віче Євромайдану. 

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Про це повідомляє IT Сектор і додає фотографії затриманого.

За інформацією видання, диверсант був озброєний гранатою РГД-5. Його передали в Службу безпеки України.

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