У Харкові диверсант намагався підірвати людей на віче Євромайдану - ЗМІ
00:16, 08 грудня 2014Політика
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У неділю, 7 грудня, у Харкові бійці "Східного корпусу" затримали терориста, який хотів підірвати людей на віче Євромайдану.
Про це повідомляє IT Сектор і додає фотографії затриманого.
За інформацією видання, диверсант був озброєний гранатою РГД-5. Його передали в Службу безпеки України.
Харьков.Бойцы "Східного корпусу" задержали террориста,который хотел подорвать людей на вече ЕМ.Был вооружен РГД-5 pic.twitter.com/Y741Ol9Qn3
— IT Sector Харьков (@itsector) 7 Грудень 2014
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