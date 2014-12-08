У Харкові диверсант намагався підірвати людей на віче Євромайдану - ЗМІ

У неділю, 7 грудня, у Харкові бійці "Східного корпусу" затримали терориста, який хотів підірвати людей на віче Євромайдану.

Про це повідомляє IT Сектор і додає фотографії затриманого. За інформацією видання, диверсант був озброєний гранатою РГД-5. Його передали в Службу безпеки України. Харьков.Бойцы "Східного корпусу" задержали террориста,который хотел подорвать людей на вече ЕМ.Был вооружен РГД-5 pic.twitter.com/Y741Ol9Qn3 — IT Sector Харьков (@itsector) 7 Грудень 2014

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