Мер Запоріжжя заявив, що у місті готують силове захоплення влади з використанням бойовиків

Міський голова Запоріжжя Олександр Сін заявляє, що має в своєму розпорядженні інформацію про силове захоплення влади в місті, що готується.

Про це йдеться в екстреній заяві Сіна, розміщеній сьогодні на офіційному сайті Запорізької мерії.

Згідно з текстом заяви, мерові «надійшла інформація про заплановане на найближчі дні силове захоплення влади в місті із залученням озброєних бойовиків і проплачених псевдоактивістів».

За даними Сіна, в Запоріжжі таким чином планується «усунення від виконання обов`язків депутатів міської ради, виконкому міськради і міського голови».

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Згідно з текстом заяви, «організаторами і замовниками цих провокацій виступають донецькі фінансові клани, що увійшли у змову з окремими представниками запорізького бізнесу».

«Їхньою метою є дестабілізація ситуації в місті, встановлення контролю над міським бюджетом, коштами комунальних підприємств, розпорядження міським майном і землею», - стверджується в заяві міського голови Запоріжжя.

Сін наголошує, що просить вважати цю заяву «офіційним зверненням до міністра внутрішніх справ України, голови Служби безпеки України, начальника Головного управління МВС України в Запорізькій області, начальника управління СБУ в Запорізькій області».

Водночас у соцмеражах поширюється інформація про намір провести акцію протесту проти Сіна в Запоріжжі 10 грудня.