Климпуш-Цинцадзе: новими санкціями проти України Росія "реагує на своє безсилля"

Російські санкції проти України виглядають просто смішно, зазначає віце-прем’єр.

Санкції стосовно фізичних і юридичних осіб України, що розробляються в РФ, є реакцією на власне безсилля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила на Національному оборонному хакатоні з питань галузі безпеки і оборони.

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«Я думаю, що Росія реагує на своє безсилля, тому що до сьогодні продовжується єдність західного світу з Україною, і ця єдність та відповідь на дії Російської Федерації змушують Росію нервуватися. Починаючи з незаконного захоплення українських території, з пропагандистських та інформаційних атак, кібернетичних атак, заборони транзиту української продукції, створення торговельних перешкод. Насправді, це атака на суверенну незалежну Україну», - сказала вона.

Також вона додала, що теперішні імовірні санкції, як і попередні, уже введені Росією проти України, виглядають просто смішно.

Як повідомляв УНІАН, у середині липня російські ЗМІ повідомили, що уряд РФ почав підготовку президентського указу про санкції стосовно фізичних і юридичних осіб України. За їх даними, в український санкційний список потраплять кілька сотень фізичних і близько ста юридичних осіб, зокрема бізнесмени, політики і держслужбовці. Санкції передбачатимуть блокування активів учасників списку в РФ та заборону на виведення капіталу.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів заявив, що санкції РФ жодним чином не вплинуть на економіку нашої країни.

"Зважаючи на те, що ми ввели обмеження на торгівлю з агресором, і будемо продовжувати цю лінію, їхні дзеркальні санкції ніяк не вплинуть на економіку України", - сказав він.