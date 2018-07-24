Савченко не пройшла поліграф і продовжує голодувати

За словами адвоката, це сталося з двох причин: не допустили на допит захисника Савченко і хотіли ставити не ті питання, про які клопотала нардеп.

Нардеп Надія Савченко, обвинувачена у підготовці терактів і повалення держаної влади, не пройшла заплановану на 24 липня психофізіологічну експертизу на поліграфі.

Про це "Українській правді" повідомив один з захисників нардепа Олександр Шадрін.

"Експертиза не відбулася. Повезли Надію назад (у слідчий ізолятор, – ред.)", - сказав він.

За словами адвоката, це сталося з двох причин: не допустили на допит захисника Савченко і хотіли ставити не ті питання, про які клопотала нардеп.

"Не був допущений захисник Олександр Тананакін до підзахисної. Пояснили, що нібито не було дозволу слідчого. Слідчий в телефонному режимі пояснив, що він не заперечує, але тим не менше не допустили", - сказав Шадрін.

Він додав, що щодо перешкоджання законній діяльності адвоката подали відповідну заяву до поліції.

Читайте такожВирішували цілий день: суд залишив Савченко під вартою до вересня

"Крім того, слідчий хотів ставити свої питання – не ті, які просила Надія у своєму клопотанні. Вони ж провели одну експертизу за своїми питаннями. Вона подала клопотання, щоб провели експертизу за її питаннями. У нас змагальний процес ", - сказав захисник.

Він уточнив, що Савченко просила поставити ті ж самі питання, але в іншому формулюванні.

"Слідчий там десь некоректно формулював питання. Наприклад, вона ж як військова особа по роду служби стикалась зі зброєю. Тому, зрозуміло, що в неї буде реакція на слово зброя. А вони реакції на ці питання тлумачать саме як на причетність до якихось кримінальних правопорушень. Щоб не було таких викривлених результатів, Надія і сформулювала ці питання більш коректно", - пояснив Шадрін.

Він додав, що поки про новий допит на поліграфі не клопотатимуть, бо хочуть отримати "письмові якісь відповіді щодо ситуації, що мала місце сьогодні".

Як додала сестра Савченко Віра в коментарі УНІАН, Савченко сьогодні не пройшла психофізіологічну експертизу з використанням поліграфа, оскільки не вбачає у цьому сенсу.

Віра Савченко також повідомила, що адвокатам заборонили бути присутніми на допиті, і вони викликали поліцію, аби зафіксувати порушення прав своєї підзахисної та їхніх прав.

Адвокат також додав, що Савченко продовжує голодування, яке розпочала після продовження міри запобіжного заходу у вигляді арешту 13 липня.

"Триває голодування з 13 числа після продовження запобіжного заходу", - підсумував Шадрін.

Раніше повідомлялося, що Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України. 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.