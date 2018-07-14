Савченко оголосила безстрокове голодування через продовження арешту

Cуддя Шевченківського райсуду продовжив запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 10 вересня.

Позафракційний народний депутат Надія Савченко, яка підозрюється у підготовці терактів та держперевороту, оголосила безстрокове голодування у зв'язку з продовженням терміну тримання під вартою.

Про це на сторінці у Facebook повідомила заступник голови партії "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Тетяна Проторченко, оприлюднивши фотокопії відповідних заяв Савченко та судової ухвали.

"Я оголошую безстрокове голодування на беззаконні злочинні дії судді Бугеля, прокурорів Банника і Климовича, слідчого Томусяка, які осудили мене без адвокатів, не давши мені навіть змогу висловити свою позицію в судовому засіданні на свій захист", - написала Савченко.

Також Савченко заявила, що відмовляється від лікарського нагляду в пенітенціарній системі України через недовіру до лікарів.

Згідно із ухвалою судді Шевченківського районного суду Володимира Бугіля, запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою продовжено до 10 вересня.

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Довідка УНІАН. Савченко і керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан, затриманий на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюються у підготовці терактів та держперевороту. За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради. Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт. 23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб - до 20 травня. 15 травня арешт було продовжено до 13 липня.