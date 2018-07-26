"Має бути справжня миротворча місія": Волкер анонсував передачу росіянам ідей щодо Донбасу

Спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявив, що зустріч із Володимиром Сурковим відбудеться після сьогоднішньої зустрічі політдиректорів МЗС країн "нормандської четвірки".

За словами спеціального представника Держдепу США у справах України Курта Волкера, США, Німеччина та Франція на відміну від Росії підтримують ідею масштабної миротворчої місії ООН на Донбасі.

Про це спецпредставник Держдепу США Волкер розповів в інтерв'ю українській службі "Голосу Америки".

За його словами, сьогодні, 26 липня у Берліні зустрінуться політдиректори МЗС країн "нормандської четвірки", щоб обговорити ситуацію на сході України і те, як має виглядати миротворча операція ООН.

Читайте такожРосія "промацує ґрунт" для "кримського сценарію" в інших регіонах України – політолог

"Це питання, яке вже давно очікує на відповідь" – наголошує спецпредставник. – Росія запропонувала ідею, щоб ООН забезпечила захист моніторингової місії ОБСЄ. Втім, на думку США, Німеччини, Франції і України, має бути справжня миротворча місія, щоб забезпечити безпеку на ширшому рівні. Сподіваюсь, ми зможемо обговорити саме цей формат миротворчої місії" – розповідає Волкер.

Волкер розповів, що він підтримував дуже близькі контакти з колегами із Франції та Німеччини на минулому тижні, як і в цілому – протягом минулого року. "Ми дуже багато думали над процесом. Незабаром я говоритиму із російськими колегами, щоб передати їм наші ідеї" – додав спецпредставник.

Курт Волкер також розповів, що зустріч із Володимиром Сурковим відбудеться після зустрічі політдиректорів МЗС країн "нормандської четвірки".

На думку Волкера, ідея розгорнення миротворчої місії ООН буде успішною тільки у випадку, якщо Росія вирішить закінчити конфлікт і виведе війська. "Якщо вона продемонструє готовність це зробити, тоді міжнародне співтовариство буде готове втручатись, щоб забезпечити безпеку для всіх місцевих мешканців і створити умови для виконання Мінських угод та повернення територій під контроль України. Якщо Росія буде готова це зробити, на що вона погодилась у Мінських угодах, то в нас все вийде" – говорить Волкер.