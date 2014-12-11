Соболєв готовий лобіювати відставку Наливайченка і Авакова

Про це в ефірі каналу 24 заявив голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, пише Gazeta.ua.

Соболєв запевнив, що готовий особисто ініціювати відставку глави СБУ Валентина Наливайченка і керівника МВС Арсена Авакова.

За словами політика, зараз в кожному силовому відомстві на керівних посадах є люди, причетні до розстрілу Майдану.

На думку депутата, всі розслідування щодо Небесної сотні необхідно об'єднати в одну спільну справу.

Читайте такожВ СБУ хочуть люструвати працювали в КДБ і корупціонерів часів Януковича

"Люди, що були на керівних посадах, наприклад, в міліції, і далі очолюють ці посади, тому справи і далі розглядатимуть як окремі епізоди, не пов'язані між собою. Треба розглядати одну справу – створення злочинної групи з метою розстрілів", – пояснив Соболєв.

Парламентарій наголосив, що якщо через місяць у цих справах не буде зрушення, то він ініціюватиме відставку глав СБУ і МВС, а також інших керівників правохоронних структур.