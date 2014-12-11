Соболєв готовий лобіювати відставку Наливайченка і Авакова
Якщо через місяць не буде результатів у розслідуванні справ щодо вбивств майданівців, очільники Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України мають піти у відставку.
Про це в ефірі каналу 24 заявив голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Єгор Соболєв, пише Gazeta.ua.
Соболєв запевнив, що готовий особисто ініціювати відставку глави СБУ Валентина Наливайченка і керівника МВС Арсена Авакова.
За словами політика, зараз в кожному силовому відомстві на керівних посадах є люди, причетні до розстрілу Майдану.
На думку депутата, всі розслідування щодо Небесної сотні необхідно об'єднати в одну спільну справу.
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"Люди, що були на керівних посадах, наприклад, в міліції, і далі очолюють ці посади, тому справи і далі розглядатимуть як окремі епізоди, не пов'язані між собою. Треба розглядати одну справу – створення злочинної групи з метою розстрілів", – пояснив Соболєв.
Парламентарій наголосив, що якщо через місяць у цих справах не буде зрушення, то він ініціюватиме відставку глав СБУ і МВС, а також інших керівників правохоронних структур.