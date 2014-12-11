Портников: У Путіна немає стратегічного плану по Україні

Про це він заявив у своїй колонці в новому номері журналу «Новое Время».

«У російського керівництва немає стратегічного плану дій, Путін швидше реагує, ніж вибудовує ситуацію. Путін вже не здатний правильно оцінити що відбувається. Він робить помилки, нерідко фатальні для оточуючих, але ті, що ніколи не проводять до успіху», - пише Портников.

За його словами, Путін не сумнівається в тому, що окупований Донбас - це важіль тиску на Україну.

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«Путін переконаний, що диверсанти в Донецьку допоможуть розпалити повстання по всій Східній Україні. В результаті ми стали свідками небувалого єднання центру, заходу і сходу в протистоянні шовіністичній заразі», - зазначає Портніков.

Повну версію колонки читайте у свіжому номері журналу «Новое Время».