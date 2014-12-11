«Свободівці» не голосуватимуть за програму Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу народний депутат Михайло Головко.

За його словами, Кабінет міністрів мав би працювати над поповненням держбюджету не за рахунок найменш захищених людей, а за рахунок олігархів.

“Ми не згодні з тим, що уряд має на меті приватизувати понад 1200 стратегічних підприємств Української держави. Це що, на замовлення олігархів проводиться черговий розпродаж з великоріздв'яними знижками?”, - наголосив Головко.

Читайте такожЯценюк погодився включити коаліційну угоду до програми Кабміну

Як сказав депутат, продаж таких підприємств призведе до знищення української економіки. Він наголосив, що основними кроками уряду має бути “боротьба з олігархатом”.

“Ми не бачимо у програмі підняття цін на видобуток нафти, на видобуток газу, ми не бачимо оподаткування олігархів у вигляді прогресивної шкали оподаткування, а натомість весь тягар падає на плечі українського народу”, - заявив Головко.