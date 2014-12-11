Гройсман заявляє, що для розмов про введення воєнного стану немає підстав

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо законопроекту про внесення змін до закону про РНБО і щодо того, що, на думку експертів, такий закон свідчить про підготовку до воєнного стану.

“Я не бачу жодних підстав та основ говорити про те, що Україна приймає якісь рішення щодо введення воєнного стану”, - сказав голова ВР.

Водночас Гройсман наголосив на необхідності приводити у відповідність законодавство і покращувати якість управління процесами, у тому числі у сфері національної безпеки та оборони.

Читайте такожКабмін розширив перелік суспільно корисних робіт в умовах воєнного стануВін нагадав, що проголосований сьогодні у першому читанні відповідний законопроект буде доопрацьований за скороченою процедурою для другого читання та має бути розглянутий наступного пленарного тижня, у вівторок, 23 грудня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 грудня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект «Про внесення змін до Закону"Про Раду національної безпеки і оборони України" щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки і оборони», внесений президентом України Петром Порошенком.

Законопроектом передбачено, що у разі дострокового припинення повноважень президента відповідно до статей 108, 109, 110 і 111 Конституції України, виконання обов’язків голови РНБО покладається на голову Верховної Ради. В нині діючому законі такі повноваження покладаються на прем’єр-міністра.

Передбачено, що РНБО може приймати рішення щодо ряду питання, в тому числі невідкладних заходів із розв'язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України. Крім того, РНБО координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає президенту відповідні висновки і пропозиції.