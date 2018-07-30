Українському політв'язню Кольченку дозволили зустрітися з матір'ю

Побачення в колонії російського Челябінська триває з п'ятниці, 27 липня.

Політв'язень Олександр Кольченко, якого тримають в Росії, перебуває на тривалому побаченні з матір'ю Ларисою Кольченко в колонії російського Челябінська.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Зустріч триває з п'ятниці, 27 липня, і закінчиться сьогодні.

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За словами матері незаконно ув’язненого українця, це перше побачення з сином за дев'ять місяців. Вона привезла синові ялтинську цибулю, сало, родзинки, мед та інші необхідні для його здоров'я після голодування продукти.

Як повідомляв УНІАН, Кольченко припинив голодування 7 червня, яке оголосив 31 травня на підтримку вимог іншого політв'язня, українського режисера Олега Сенцова.

Сенцова і Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів.