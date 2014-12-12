Вперше за півтора місяці бойовики вчора не обстрілювали Луганську область з артилерії

Вперше за півтора місяці не зафіксовано жодного обстрілу з установок “Град”, мінометів чи важкої артилерії, передає прес-служба голови Луганської ОДА Генадія Москаля.

«Повного припинення вогню не відбулося, періодично виникала стрілянина з автоматичної та снайперської зброї, — повідомляє Москаль. — У Станиці Луганській, поблизу мосту через Сіверський Донець (за яким встановлений блокпост бойовиків ЛНР), протягом четверга кілька разів спалахували короткочасні ближні бої з використанням автоматів Калашникова».

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Однак до вечора стрілянина вщухла, цілу ніч, як і з початку сьогоднішнього ранку, там тихо. Ремонтні бригади продовжують усувати локальні пошкодження електро- та газозабезпечення.