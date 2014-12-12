В зону АТО передадуть мобільний "блокпост-містечко" на 30 військових

Як повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС, автономна система будівель розрахована на розміщення в місці дислокації блокпоста. Цю систему направлять у зону проведення АТО, а до кінця року туди направлять ще 6 подібних містечок.

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У МВС зазначили, що мобільний "блокпост-містечко" є автономною системою і включає в себе 12 будівель. У їх числі - 5 житлових модулів, кожен з яких розрахований на 6 осіб. Стіни будівель утеплені, що дозволяє забезпечити комфортні умови проживання навіть при температурах до -30.

В окремих модулях розташовані їдальня з кухнею, санвузол, душова, пральня. Крім того, до складу містечка включені штабний модуль і 2 контрольно-пропускних пункти.

Тепло, гарячу воду і електроенергію для потреб бійців забезпечує дизель-електрогенератор. До складу містечка входить окремий модуль, в якому розташовані 2 генератора. У разі виходу з ладу одного з них інший може його замінити. В цьому ж приміщенні розташовані ємності для води і дизельного палива.