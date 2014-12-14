Російська співачка Нетребко може втратити громадянство Австрії через підтримку сепаратиста Царьова

Вчинок оперної співачки Анни Нетребко, яка виписала благодійний чек Донецькому оперному театру і сфотографувалася разом з Олегом Царьовим із прапором так званої «Новоросії» в руках, викликав великий резонанс у Європі.

Як повідомляє Радіо Свобода, в Австрії, громадянство якої Анні було надане в 2006 році з великою помпою, її дует з лідером сепаратистів сприйнятий багатьма як позбавлений смаку політичний фарс.

Кілька днів тому в Петербурзі всесвітньо відома російська оперна співачка Анна Нетребко передала сертифікат на мільйон рублів, який вона пожертвувала Донецькому національному академічному театру опери та балету імені А.Б. Солов'яненка. Сертифікат з рук співачки брав на тлі прапора так званої Новоросії «голова парламенту» цього самопроголошеного утворення Олег Царьов.

Представник МЗС Австрії сказав в інтерв'ю австрійській громадській телерадіокомпанії ORF: «У будь-якому випадку це політична заява. Дозволити сфотографувати себе зі східноукраїнським сепаратистом і його прапором – це абсолютно проблематично. Ясно, що такі фото негайно будуть використані в пропагандистських цілях». В австрійській пресі повторені опубліковані в соціальних мережах вимоги щодо повернення Анною австрійського паспорта. Газети Kronen Zeitung і Der Standart цитують обурених авторів , які написали в фейсбуці на сторінці Анни Нетребко: «Ганьба тобі, Анно!», «Вирушай тоді вже в район військових дій!».

І це ще найбільш спокійні коментарі. У коментарях звучить обурення, а також (насамперед з боку українських шанувальників таланту Нетребко) глибоке розчарування вчинком співачки. Є у відгуках і заклики до бойкоту концертів та вистав за участю Нетребко. Більшість усе ж сходиться у помірній рекомендації: «Залишайся краще просто співачкою!». Австрійська газета Wirtschaftsblatt нагадує також і про те, що громадянство Австрії було надано Анні, незважаючи на її давно відому прихильність до Володимира Путіна. Цитується фраза Нетребко про Путіна: «Йому немає альтернативи!».

​Читайте такожЦарьов ледве відповів, навіщо "Донбас Опері" знадобився мільйон рублів (відео)Авіакомпанія «Австрійські авіалінії», чиїм рекламним обличчям кілька місяців була Нетребко, заявила, що рекламний контракт з оперною дівою закінчився в листопаді і продовжувати його не планується. Швидше за все, це не пов'язано з акцією Анни Нетребко, але рекламний ролик за її участі був відразу ж прибраний з інтернету після повідомлення про позування на тлі прапора "Новоросії", а в YouTube він був перейменований у приватне відео.

За сучасними правилами створення і підтримки популярності зірок скандали визнаються необхідним елементом. Чи сприятиме нинішній скандал подальшій популярності Нетребко? На це питання відповідає оперний критик Уве Фрідріх.

«Наразі Анна викликала своїм вчинком насамперед непорозуміння, і в тому, що ця історія буде сприяти її популярності, я сумніваюся. Надалі цей політичний спектакль в Петербурзі буде плямою на її репутації, оскільки відомим артистам їхні агенти та імпресаріо радять політично поменше, як тут кажуть, «вивалюватися з вікна». Анні буде нагадано про те, що вона, окрім російського, має і австрійське громадянство, і що для австрійців її вчинок – шокуючий. Звичайно, в донецькому театрі загинули декорації і костюми, і, звичайно ж, добре, що Анна Нетребко допомагає колегам, допомагає мистецтву. Але зробити це можна було, так би мовити, в тиші, якщо людина справді не хоче ніякого політичного меседжу. Цього сьогодні вже недостатньо – просто заявляти, що політична сторона мене, мовляв, взагалі не цікавить. Так робили багато діячів культури за часів Третього рейху. Вони говорили: «Я співав свого Вагнера, свого Верді, я грав свого Бетховена, і всього, що відбувалося навколо мене, я по-справжньому і не бачив, і не сприймав». Робити подібні заяви в наш час не гоже, це більше не проходить.

Анна Нетребко – хороша співачка, з якої якраз саме західний оперний світ і зробив так звану діву, оскільки її тип відповідає уявленням західних чоловіків про екзотичну жіночу красу. Звання діви забезпечує рекордні гонорари, як пишуть у пресі, на рівні 50 тисяч євро за спектакль. Я бачив Нетребко у багатьох виставах, і в мене склалося враження, що вона насправді внутрішньо холодна, і міф про силу її сценічного впливу – це міф, роздутий журналістами. Тому не дуже віриться в її сценічні закоханості в оперних постановках.

Те, що вчинок Нетребко може їй зашкодити, мабуть, встигли швидко пояснити її концертні агенти. Можливо, тому у відповідь на лавину звинувачень і непорозуміння Нетребко написала на своїй сторінці в Facebook: «Царьов був представлений мені як єдина людина, яка може забезпечити безпечну доставку коштів театру до Донецьку. Присутність прапора було не запланована, і я виявилася не готова».

Анна під час передачі свого чека дійсно наговорила багато дурниць. Олег Царьов розповів «Російській службі новин», що план заходу, на якому він вручив оперній співачці прапор самопроголошеної країни, узгоджувався протягом двох тижнів: «Домовилися про те, що обмінюємося прапорами: мені вручать прапор Реріха, я вручу прапор Новоросії, і ми отримаємо гроші».

Читайте такожЦарьов від імені "парламенту Новоросії" написав листа до Діда Мороза (документ)Окрім усього, оглядачів дивує і непоінформованість Анни Нетребко щодо стану справ в театрі, якому вона захотіла допомогти, а також щодо того, на що саме підуть її гроші. Анна говорила на презентації свого благодійного вчинку: «У мене в Донецьку є товариші, молоді музиканти. Вони розповіли, що театр частково зруйнований, в театрі холодно, але вони все одно виходять на сцену. Я вирішила допомогти, як можу, адже мистецтво завжди підтримує людей в будь-яких ситуаціях. А допомога особливо необхідна там, де руйнується культура. Я підтримую тільки мистецтво і думаю, що війна повинна припинитися якомога швидше».

На сайті театру та на сайті «Донецької народної республіки» можна прочитати, а в відеорепортажі з Донецька побачити, що сама будівля театру в повному порядку, а від потрапляння снаряда пошкоджений склад з декораціями, що знаходиться від самого театру на значній відстані.

На що ж підуть гроші? З приводу цього багато західних журналістів просто фантазують. Пишуть, мовляв, на те, щоб заплатити зарплату акторам і відновити знищені декорації. Але чи дійдуть гроші до театру взагалі?