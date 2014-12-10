Оперна співачка Нетребко втратила контракт через фото з Царьовим і прапором "Новоросії"

Жест російсько-австрійської оперної співачки Анни Нетребко у вигляді пожертвування 1 мільйона рублів на "мистецтво ДНР" і позування з Царьовим викликав негативну реакцію в Австрії, повідомляє Новое время.

Австрійський МЗС засудив фотографування співачки з "владою" і прапором так званої "Новоросії" і заявив, що воно є "проблематичним" і явно буде використано в пропагандистських цілях.

Крім того, австрійська авіакомпанія Austrian Airlines, рекламним обличчям якої є співачка, не має наміру продовжувати контракт, який закінчився в листопаді.

"Анна Нетребко була рекламним партнером Austrian Airlines, контракт закінчився наприкінці листопада. Ми чітко відмежовуємося від крайніх політичних позицій і збройного насильства", - сказано в заяві авіакомпанії, передає ТСН.ua.

Сама Нетребко на своїй сторінці в Facebook написала, що пожертва грошей для Донбас Опери не є політичним актом: "Я просто хочу, щоб бойові дії закінчилися як можна швидше і хочу підтримати мистецтво і артистів під час жахливого конфлікту". При цьому чек на 1 мільйон рублів був переданий в руки екс-депутата Верховної ради України Олега Царьова.

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За словами Нетребко, Царьов "був представлений" їй як єдиний чоловік, який може забезпечити безпечну доставку коштів оперному театру в Донецьку. А поява прапора було "незапланованою": "Я навіть не впізнала його і тільки пізніше зрозуміла, що це таке".

Австрійські ЗМІ пишуть, що Нетребко "намагається представити себе політично наївною".