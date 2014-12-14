Порошенко: Наступний тиждень буде вирішальним для реформ і бюджетного процесу

21:39, 14 грудня 2014
Політика
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Наступний тиждень буде вирішальним щодо прийняття законопроектів, які будуть супроводжувати реформи і формувати бюджетний процес.

REUTERS

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом та прем’єр-міністром Арсенієм Яценюком, повідомляє прес-служба глави держави.

"Це стосується і першочергових видатків, податкових новацій, дерегуляції і відповідних змін до Бюджетного кодексу”, - зазначив Порошенко.

Читайте такожПорошенко: "Режим тиші" дозволив Україні посилити позиції та зміцнити лінію оборониТакож президент додав, що необхідно буде внести законодавчі зміни і прийняти відповідні постанови уряду задля надання гуманітарної допомоги українцям, які залишилися на окупованій території.

”Це вимагає від нас чітких і скоординованих дій”, - наголосив Порошенко.

При цьому він підкреслив, що на найближчому засіданні РНБО потрібно буде розглянути найбільш важливі статті бюджету, які стосуються оборони і забезпечення реалізації пріоритетів, що постають у зв’язку з ситуацією на Донбасі.

В зустрічі також взяли участь глава Адміністрації президента Борис Ложкін та голова Верховної Ради VII скликання, народний депутат VIII скликання Олександр Турчинов.

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