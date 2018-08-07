"Хочуть забезпечити сполучення з Кримом через Україну": експерт пояснив активність Росії в Азовському морі

Росіяни досі не відмовляються від своєї ідеї забезпечити сполучення з Кримом через Україну, зазначив експерт.

Ситуацію в акваторії Азовського моря можна оцінити в 7-8 балів за умовною 10-бальною шкалою, і якщо негайно не вжити кроків для захисту суверенітету і територіальної цілісності, стан справ у південних областях України буде погіршуватися.

Про це заявив експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець, передає "Обозреватель".

За його словами, гіпотетично Росія переважає як на морі, так і в повітрі, й у неї цілком може виникнути спокуса реалізувати цю перевагу.

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"Поки він (агресор. – Ред.) тисне на Україну, в економічній сфері: зупиняє кораблі, блокує судноплавство, створює перешкоди кораблям, які йдуть у наші порти. Цілком можливо, що при певних умовах цей тиск може перерости у воєнний", - припустив Машовець.

Однак, на його думку, ймовірність прямої воєнної атаки невелика, тому що напад на Україну з боку Росії викликав би реакцію на міжнародній арені.

Експерт уточнив, що росіяни досі не відмовляються від своєї ідеї забезпечити сполучення з Кримом через Україну і повернути проект про так званої "Новоросії".

"Це кінцева мета атаки. Тому що Керченський міст не дуже допомагає сполученню з Кримом. Залишаються серйозні проблеми з водопостачанням, через що в Криму руйнується сільське господарство і промисловість. Весь цей комплекс проблем штовхає Росію до такої активності в Азовському морі, яку ми й спостерігаємо зараз. Росіяни тиснуть і шантажують, щоб Україна відновила забезпечення Криму природними ресурсами", - резюмував Машовець.

Як повідомлялося, росіяни дедалі активніше блокують Азовське море прикордонними кораблями, та ще й перегородили Керченську протоку мостом. У підсумку вантажопотік українських портів падає, й регіону загрожують економічні проблеми.