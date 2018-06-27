Росія намагається видавити Україну і її економічні інтереси з Азовського моря - ЗМІ

Те що Росія зараз робить в регіоні Азовського моря є економічною блокадою, підсумок, якої для України буде дуже сумним.

Росіяни дедалі активніше блокують Азовське море прикордонними кораблями, та ще й перегородили Керченську протоку мостом. У підсумку вантажопотік українських портів падає, і регіону загрожують економічні проблеми.

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Про це йдеться у матеріалі журналу "Новое время". У матеріалі зазначається, що з 2014 року через Керченську протоку не можна проходити суднам під українським прапором. Тепер росіяни затримують турецькі, болгарські, хорватські кораблі з єдиною метою - зробити неможливою торгівлю з Україною. Борис Бабін, представник президента України в Автономній республіці Крим, впевнений: дії Росії можуть остаточно "закупорити" Азовське море. "Це по-справжньому економічна блокада, підсумок, якої для нас буде дуже сумним", - зазначив він.

Крім того, росіяни ще й намагаються створити на Азовському морі короткий морський коридор між захопленим ними Кримом і непідконтрольними Україні районами Донбасу, зазначив Костянтин Машовець, військовий експерт групи Інформаційний спротив.

Борис Бабін стверджує, що зараз в офісі президента Петра Порошенка розробляють заходи щодо захисту українських інтересів у регіоні. Зокрема, є плани збільшити військовий контингент в Азовському морі. "Не можна легковажно ставитися до дій росіян,- сказав представник глави держави.- Вони ведуть війну з нами. І промацують, де ще можуть відтяти шматок".

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 27 червня 2018 року.