Холодницький позичив своєму заступнику понад півмільйона гривень

Відпустка Холодницького і придбання квартири Кривенком припали на п'ятий день після засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький позичив своєму заступнику Володимиру Кривенку понад півмільйона гривень, а той купив квартиру.

Це випливає з повідомлення про суттєву зміну в майновому стані в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, опублікованому на сайті НАЗК.

Так, згідно з даними реєстру, повна вартість придбаного Кривенком житла в Києві становить 2 мільйони 7 тисяч 113 гривень.

Також у реєстрі зазначається, що Холодницький позичив Кривенку 614 тисяч гривень.

Права на квартиру площею 86 квадратних метрів заступник Холодницького отримав 30 липня 2018 року.

При цьому, як повідомляв УНІАН, у цей же день Холодницький пішов у відпустку на півтора місяця, за який отримав 456 тисяч 780 гривень відпускних.

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Як зазначає dt.ua, відпустка Холодницького і придбання квартири Кривенком припали на п'ятий день після засідання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, у результаті якої керівник САП залишився на своїй посаді. При цьому, Кривенко подав у КДКП пояснення на користь Холодницького. Своїм поясненням він спростував інформацію щодо втручання керівника САП у роботу суду і розголошення деталей слідства особам, які фігурують у справі "плівок Холодницького".

Нагадаємо, 30 березня Луценко і Ситник звернулися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.

За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Сам Холодницький заявляв, що провадження проти нього зареєстровано за статтею Кримінального кодексу про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до надання показань.

4 квітня на своєму офіційному Youtube-каналі НАБУ опублікувало фрагменти розсекречених матеріалів негласних слідчих дій у робочому у кабінеті Холодницького, а саме – дані, добуті за допомогою прослуховуючого пристрою.