У 2008 році США закликали Грузію ігнорувати "російські провокації" – Саакашвілі

За словами колишнього грузинського президента, у 2008 році ЦРУ спрацювало погано.

Десять років тому США не сприймали всерйоз можливість вторгнення Росії до сусідньої країни, і закликали Грузію не піддаватися на провокації.

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Про це в інтерв'ю «Новій газеті» розповів екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі. За його словами, американці були переконані в тому, що після завершення Холодної війни нове вторгнення Росії куди-небудь неможливе.

«У квітні 2008 року наша розвідка зробила фотографії, де 200 російських танків з написами «Абхазія» вишикувалися у лінію в Сочі на залізничних коліях. На що американці сказали, що це провокація: мовляв, не звертайте уваги», – зазначив він.

За словами Саакашвілі, американська розвідка не володіла такою інформацією, а супутникове спостереження в регіоні велося США не так часто.

«Хоча у американців там літали супутники час від часу. Колишній сепаратист нам розповідав, що коли вони заводили російські танки Т‑55, їх попереджали, що їх треба заводити в хмарну погоду, щоб супутники не бачили. Але супутники навіть в безхмарну погоду не завжди туди дивилися, тому що були сконцентровані на Близький Схід. То був уже не СРСР, і в 2008 році США вже не так пильно тут стежили», – зазначив він.

Крім того, Саакашвілі визнав, що у тодішнього президента США Джорджа Буша склалися особисті відносини з Путіним. Американський лідер «довіряв своїм інстинктам», і думав, що президент РФ ніколи його не зрадить.

«Але в той час Буш був дуже слабкий і зав'язаний на війні в Іраку. Були вже ознаки наближення економічної кризи. А Путін вважав, що це його перемога, от і все. Тоді він був упевнений, що за американцями мало що стоїть», – зазначив екс-президент Грузії.

Тим не менш, після російського вторгнення в Грузію Буш почав діяти, хоч і з запізненням.

«Перша розмова відбулася в Пекіні, де всі лідери були на відкритті Олімпіади. У Буша тоді ще не було інформації про те, що сталося, — ЦРУ погано спрацювало. Путін першим на нього напав: мовляв, Саакашвілі розпочав з нами війну!», – розповів Саакашвілі.

Водночас, він визнає, що в той період грузинська сторона і сама не мала повної впевненості в агресивних планах РФ. Коли почалася війна, значна частина грузинських офіцерів і майже всі члени уряду були у відпустках.

«Ми не перевели свою бригаду з Іраку, я вагався. Коли в травні росіяни ввели війська в Абхазію, я викликав американського посла і сказав, що пора повертати нашу бригаду, тому що ситуація загострюється. Він сказав, що подумає, а через два дні відповів: «А раптом Москва сприйме це як провокацію?» І я погодився, сам до кінця не був впевнений», – сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, в ніч з 7-го на 8-ме серпня 2008 року російські військові увійшли в Грузію, після спроби Тбілісі відновити контроль над самопроголошеними республіками Південна Осетія і Абхазія.

В результаті 5-денної війни Росія визнала незалежність двох грузинських регіонів – Абхазії і Південної Осетії і ввела додаткові війська і озброєння на свої військові бази на цих територіях.

Всі держави світу, за винятком Росії, Венесуели, Нікарагуа і Науру визнають ці регіони територією Грузії, окупованою Росією. За офіційними даними грузинської влади, в результаті подій 2008-го загинуло більше 400 осіб, понад 2 тисячі були поранені.