Лавров заявив, що Росія має право розміщувати ядерну зброю в Криму

Як повідомляє Радіо Свобода, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському агентству Інтерфакс.

"Тепер Крим став частиною держави, яка відповідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї володіє такою зброєю. І російська держава має відповідно до міжнародного права всі підстави розпоряджатися своїм легітимним ядерним арсеналом відповідно до своїх інтересів і відповідно до своїх міжнародно-правових зобов'язань", - відповів він на питання про те, чи може Крим розглядатися в якості місця для розміщення російської ядерної зброї.

Читайте такожЛавров: З'явився шанс встановити мир в УкраїніТакож Лавров назвав підтримку України з боку США (Акт на підтримку свободи в Україні) "ворожим кроком" і одночасно поскаржився на недооціненість того, як підтримувала Україну Росія "щодо процесу на Південному Сході".

У березні цього року Росія ввела в український Крим війська без розпізнавальних знаків, після чого там був проведений "реферерендум" про відокремлення півострова від України і приєднання до Росії.

Після цього Росія продовжила дестабілізувати ситуацію на сході України, засилаючи в країну найманців, диверсантів і війська.