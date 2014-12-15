Сюмар: Громадськість та комітет узгодили зміни у сфері медіа

Про це йшлося на спільному засіданні Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики та Громадської ради з питань свободи слова та інформаційної політики.

За словами голови профільного парламентського комітету, народного депутата фракції «Народний фронт» Вікторії Сюмар, під час засідання було погоджено основні напрямки його роботи.

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«Перший пріоритет - це суспільне мовлення і його швидка реалізація, другий - це іномовлення, третє - це роздержавлення, четверте - це прозорість медіавласності, п'яте - захист прав журналістів та останнє - максимальна прозорість влади перед суспільством», - наголосила народний депутат.

Саме на реалізації цих комітетів хоче зосередитися комітет разом із громадськістю.

«Було вирішено, що на базі цього комітету буде створено комунікаційний майданчик для узгодження позицій всіх сторін – медіаспільноти, громадських організацій та органів влади. Зважаючи на це, навколо цього буде побудована ціла система змін у сфері медіа», - сказала голова Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар.