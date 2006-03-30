Тимошенко каже, що з неї роблять ”дєвочку”

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на сьогодні значно зростає “загроза” створення парламентської коаліції між блоком “Нашою Україною” і Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Я в постійному режимі спілкуюся з політиками – вже практично депутатами фракції “Наша Україна”, які з великим задоволенням діляться своїми тривогами, своїм баченням і своїми прогнозами”, - зокрема, сказала лідер БЮТ.

За її словами, зараз в середовищі блоку “Наша Україна” його учасники розділилися в пропорції, приблизно, 80% на 20%, з яких перші підтримують створення демократичної коаліції між БЮТ, “Нашою Україною” і СПУ, а другі – коаліцію між “Нашою Україною” і Партією регіонів. “Але ці приблизно 20% є найвпливовіші люди, які безпосередньо формують порадами і думку Президента”, - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому, за її словами, “нажаль, сьогодні все ж таки переважає концепція і стратегія щодо створення блоком “Наша Україна” коаліції з Партією регіонів”.

Також Ю.ТИМОШЕНКО перелічила чотири складові відповідної “інформаційної кампанії”, яка супроводжує процес переговорів щодо створення “такого неприродного єднання”.

Перша - можливе об’єднання блоку “Наша Україна” та Партії регіонів публічно подається як єднання Сходу і Заходу та недопущення розколу країни, тоді як, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, йдеться про єднання старих та нових кланів, “коли формується коаліція бізнес-інтересів”.

Друга складова – заяви, що буде створена „Програма розвитку країни”, яка, підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО, буде написана “правильними словами”, і яку запропонують підписати лідерам всіх політичних сил, що поділяють її положення, в тому числі і лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ. В цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО заявила: “Не під формальними і публічними програмами потрібно ставити підписи, бо цінності, якими живуть політичні сили, потрібно з’ясовувати не тільки з (допомогою) їх програм, а в тому числі, з їх фактичними діями протягом останніх 10 років роботи в політиці”.

Третя складова, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, - “це створення з мене – як з екс-прем’єр-міністра – такої «девочки для битья» за минулі гріхи”. Вона наголосила, що сьогодні приклеювання до неї таких ярликів як “реприватизатор”, “популіст” і “непрогнозована людина” є технологією, яка принижує її як учасника коаліції, і яка має на меті викликати негативне ставлення у людей до неї, як до майбутнього прем’єр-міністра.

В цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що її дії на посаді прем’єра були абсолютно професійними і прогнозованими, і що по ним “сьогодні звітується влада за свої досягнення за 2005 рік”.

Останньою складовою технологій проти себе Ю.ТИМОШЕНКО назвала закиди у тому, що БЮТ “прагне тільки посад”, що заради отримання прем’єрської посади вона, мовляв, готова зруйнувати єдність “помаранчевої” команди. Крім того, за її словами, БЮТ пропонуватимуться такі вимоги, що блок буде усунутий від формування уряду. В цьому контексті Ю.ТИМОШЕНКО нагадала про принципи, що були закладені у відповідному меморандумі між БЮТ, “Нашою Україною” і СПУ про висунення прем’єра.

“Наша політична сила візьме на себе відповідальність за формування майбутньої влади і за роботу в коаліції тільки в тому випадку, якщо ми будемо саме по достоїнству голосів, отриманих в парламентській кампанії, впливати на формування внутрішньої і зовнішньої політики”.

Зазначивши, що “відмовлятися від тієї довіри, яку дав нам народ ми не плануємо”, лідер БЮТ додала: “Сьогодні виключно, персонально від Президента країни залежить, який шлях розвитку країни буде обраний – або союз з кланами, або союз демократичних сил”.