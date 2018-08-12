Російська журналістка заявила, що літак з Сенцовим вилетів з Салехарда - ЗМІ

Офіційного підтвердження даної інформації наразі не надходило.

Журналістка російського видання Новая газета Вікторія Івлєва заявила про те, що літак із українським режисером Олегом Сенцовим вилетів із міста Салехард.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на сторінку Facebook журналістки Івлєвої.

"Олег, здається, врятований! О 23:00 літак із ним вилетів із Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка - Київ. Все!", - заявила Івлєва.

Офіційного підтвердження даної інформації наразі не надходило.

Як повідомляв УНІАН, Сенцов почав голодування 14 травня 2018 року. Він вимагає звільнити всіх утримуваних Росією українських політв'язнів.

Українець був затриманий російськими силовиками в Криму 11 травня 2014 року. Його звинувачували в нібито підготовку терактів на півострові під час окупації Росією. Пізніше Сенцова звинуватили в зберіганні зброї та вибухівки.

5 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років суворого режиму.

9 серпня адвокат політв'язня повідомив, що стан Сенцова важкий, у нього сталася третя криза голодування.