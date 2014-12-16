Порошенко поставив Турчинову завдання стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні після представлення Турчинова на посаді секретаря РНБО.

Порошенко наголосив, що одним з ключових елементів ворожої стратегії є внесення розколу у єдність політичних сил. “Тому, окрім ситуації на фронті, окрім ситуації в Донецькій і Луганській областях, перед Олександром Турчиновим стоїть надзвичайно важливе завдання щодо стабілізації внутрішньополітичної ситуації”, - сказав глава держави.

Читайте такожПрезидент оновив склад РНБО (список)Він також зазначив, що призначення Турчинова - одне з найбільш відповідальних кадрових рішень.

“Сьогодні мною прийнято, можливо, одне з найбільш відповідальних кадрових рішень... Я особисто вважаю, що це найбільш вдала та ефективна кандидатура”, - сказав Порошенко, зазначивши, що Турчинов це та людина, якій не потрібен час на розкачку, оскільки він повністю володіє ситуацією.