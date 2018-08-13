Меркель 18 серпня зустрінеться з Путіним, на порядку денному - Україна

Саміт відбудеться в резиденції Мезеберг, на околицях Берліна.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прийме президента Росії Володимира Путіна.

Про саміт в понеділок, 13 серпня, повідомив німецький уряд, пише ТСН.ua.

Саміт відбудеться в суботу, 18 серпня, в урядовому палаці Мезеберг в околицях Берліна. На зустрічі Меркель і Путін обговорять війну в Сирії, конфлікт на Донбасі, а також питання у сфері енергетики.

Читайте такожМакрон на прохання Путіна зустрівся з Лавровим і главою генштабу РФ: говорили про Україну

Востаннє переговори німецького канцлера і глави Кремля відбувались в травні у Сочі, Росія. Пізніше, в липні, Меркель приймала в Берліні главу МЗС РФ Сергія Лаврова і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Нагадаємо, після візиту глави Німеччини в Росію, президент України Петро Порошенко і Ангела Меркель провели телефонну розмову. Меркель і Порошенко говорили про ситуацію на Донбасі і важливість імплементації Мінських угод. Не залишили осторонь лідери країн і тему будівництва газопроводу "Північний потік-2".