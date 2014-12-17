Росія використовує Фірташа для "газового удушення" України - експерт

Про це заявив в інтерв'ю Укрінформу президент Центру "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, пише Українська правда.

Експерт вважає, що позов "Газпромбанку" до олігарха Дмитра Фірташапро негайне повернення $842,5 мільйона – це перехід до сценарію "газового удушення" України.

Річ у тім, що в українських сховищах є близько 5,7 мільярдів кубометрів газу, які Фірташ вносив як заставу при отриманні кредиту від російського банку.

"Згідно з офіційними даними "Укртрансгазу", з врахуванням темпів використання газу з ПСГ з початку опалювального сезону, Україна проходить його, і на початок квітня у неї залишається в сховищах недоторканний мінімум близько 5 мільярдів кубометрів", - зазначив експерт.

Він вважає, що це не влаштовує Кремль, який розраховує зірвати в січні постачання через Україну газу до ЄС та реанімувати "Південний потік".

"Імітуючи штучно створений корпоративний конфлікт "Газпромбанку" з Group DF, "Газпром" запускає сценарій позбавлення України частини газу в ПСГ, щоб ми потрапили у скрутне становище десь наприкінці січня - початку лютого, на потенційному піку зимових холодів", - вважає Гончар.

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"Нехитра комбінація включає вимогу до Фірташа негайно сплатити кошти. Останній, звісно, відмовиться, бо нібито не матиме коштів, але є застава, натуральне покриття - газ в ПСГ, який має бути переданий "Нафтогазом" "Газпрому", - додав експерт.

На його думку, мета цього сценарію - продемонструвати Європі "протиправні" дії України, її ненадійність як партнера у ланцюжку постачання газу до ЄС.

"Легко уявити наступні кроки Москви. Кремль, звинувачуючи Україну, пропонує країнам ЄС запустити на повну потужність "Північний потік", щоб компенсувати частково перекриття транзиту через Україну та повернутися до проекту будівництва "Південного потоку", - сказав Гончар.