У президентському рейтингу лідирують Тимошенко і Гриценко, Ляшко і Бойко розділили третє та четверте місця – опитування

Результати соціологічного дослідження презентували 15 серпня Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка та центр "Соціальний моніторинг".

Згідно з даними опитування Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка та центру "Соціальний моніторинг", за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко готові проголосувати 20,3% тих, хто визначився з вибором.

Далі в рейтингу розташувалися голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко, один з лідерів партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко і керівник Радикальної партії Олег Ляшко, передає "Гордон", посилаючись на результати дослідження.

Якби вибори президента України проходили найближчої неділі, то за голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко проголосувало б 20,3% тих, хто визначився з вибором і планує прийти на дільниці.

Рейтинг потенційних кандидатів у президенти виглядає так:

лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 20,3%

глава партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 14,8%

один з керівників партії "Опозиційний блок" Юрій Бойко – 12,3%

лідер Радикальної партії Олег Ляшко – 10,2%

чинний президент України Петро Порошенко – 8,3%

лідер партії "За життя" Вадим Рабинович – 8%.

На прес-конференції в агентстві УНІАН голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка Ольга Балакірєва зазначила, що всі вони, крім Ляшко, отримують чітко виражену підтримку в окремих регіонах України: електорат Тимошенко і Гриценка живе в основному на заході, півночі і в центрі України, Бойка найбільше підтримують мешканці сходу і півдня.

"Тобто вони певним чином розколюють на сьогодні українське суспільство, – вважає Балакірєва. – Якщо ми подивимося на Олега Ляшка, то тут спостерігається цікавий феномен. Це той політик, який, посідаючи третє місце, певним чином об'єднує регіони. У нього немає провалів в окремих регіонах. На сході у нього досить високий рейтинг, на півночі – другий, у центрі й на півдні – третій. Тобто у нього стабільний показник за різними регіонами, і це створює феномен Ляшка".

У рейтингу партій також лідирує "Батьківщина":

ВО "Батьківщина" – 18,4%

Опозиційний блок – 14%

"Громадянська позиція" – 13%

Радикальна партія – 9,9%

Блок Петра Порошенка "Солідарність" – 9,3%

"За життя" – 6,6%.

Опитування проводилося з 17 по 27 липня 2018 року методом індивідуального інтерв'ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч" на всій території країни, крім тимчасово окупованих територій Луганської і Донецької областей та АР Крим.

Вибіркова сукупність репрезентативна за віком (населення від 18 років і старші), статтю, типом населеного пункту і регіонами. Загалом опитано 2186 респондентів. Стандартні відхили не перевищують 2,13%.

Президентські вибори мають відбутися в Україні 31 березня 2019 року. Того ж року пройдуть парламентські вибори.